Landkreis feiert runden Geburtstag mit vielfältigen Veranstaltungen

Neckar-Odenwald-Kreis. Vor einem halben Jahrhundert fand die Kreisgebietsreform statt, mit der sich die Anzahl der Landkreise in Baden-Württemberg von vormals 63 auf jetzt nur noch 35 reduziert hat. Das war zugleich auch die Geburtsstunde des heutigen Neckar-Odenwald-Kreises. Eine Liebesheirat war das seinerzeit sicher nicht. So mancher wollte darin sogar noch nicht einmal eine Vernunftehe sehen. Die Vorbehalte waren allenthalben groß. Teilweise gab es sogar offenen Widerstand gegen die Reform. Seither hat sich allerdings Vieles getan. Es ist spürbar zusammengewachsen, was zusammengehört. Und: Der Neckar-Odenwald-Kreis hat inzwischen längst auch ein ganz eigenes Profil entwickelt. Das ist ein Grund zum Feiern.

Gemeinsam mit den Bürgern

„Deshalb feiern wir unser goldenes Jubiläum – nicht mit einem großen Festakt, sondern verteilt über das gesamte Jahr und vor allem gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern“, lädt Landrat Dr. Achim Brötel zu den Jubiläumsfeierlichkeiten ein. Ebenso freut sich der Landrat, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann den Kreis schon am 17. Februar und damit kurz vor dem Auftakt der Feierlichkeiten bereist.

Der eigentliche Auftakt findet dann am 28. Februar statt. Neben der Eröffnung der Jubiläumsausstellung „Der Neckar-Odenwald-Kreis ist 50!“ wird an diesem Tag auch die etwas andere Jubiläumswebseite durch Landrat Brötel freigeschaltet. Es wurden hierzu Streiflichter aus den Zeitungsarchiven mit kurzweiligen, teilweise kuriosen, aber auch vielen herzergreifenden Geschichten digital aufbereitet.

Rund zwei Wochen später lädt der Landkreis dann in das Mosbacher „fideljo“ ein, wenn sechs Zeitzeugen bei passender Wiener Kaffeehausmusik des Intendanten der Schlossfestspiele Zwingenberg, Rainer Roos, im Gespräch mit der Journalistin Friederike Kroitzsch über früher, heute, aber auch die Zukunft sprechen.

Galakonzert als Höhepunkt

Den gesellschaftlichen Höhepunkt im Jubiläumsjahr bildet dann ein Galakonzert mit dem Festspielorchester der Schlossfestspiele und international renommierten Solisten am 23. April in der Eckenberghalle in Adelsheim. „Ein Abend mit nur einer einzigen kurzen Rede, dafür aber mit ganz viel stimmungsvoller Musik und einem anschließenden Bürgerempfang“, verkündet der Landrat mit Blick auf die Veranstaltung.

Um aktuellen Entwicklungen wie der ärztlichen Versorgung, dem Glasfaserausbau, der Nachhaltigkeit, der Fachkräftegewinnung, dem bezahlbaren Wohnraum sowie dem fairen und regionalen Handel Rechnung zu tragen, wird nach nunmehr 25 Jahren am 8. Mai auch die so genannte Odenwald-Erklärung der drei benachbarten Landkreise, des Landkreises Miltenberg, des Odenwaldkreises und des Neckar-Odenwald-Kreises, im Jubiläumsjahr feierlich erneuert. Es gilt, die gegenwärtigen Herausforderungen über die Kreisgrenzen hinweg weiterhin gemeinsam anzupacken.

Website mit Informationen

Darüber hinaus sind noch weitere Veranstaltungen in Planung. Diese werden daher fortlaufend auf der Internetseite des Landkreises unter der Rubrik „50 Jahre Neckar-Odenwald-Kreis“ veröffentlicht. Dort sind alle weiteren Informationen zum Kreisjubiläum zu finden. Zudem wird dort der Anmeldestart für die jeweiligen Veranstaltungen rechtzeitig bekannt gegeben.

Erfolgreich angelaufen ist bereits die Fotomitmachaktion zum Thema „Lieblingsorte im Neckar-Odenwald-Kreis“. Kreisbürgerinnen und Kreisbürger ab 18 Jahren sind dazu aufgerufen, ihren Lieblingsort im Landkreis fotografisch festzuhalten. Auf einer digitalen Karte können alle favorisierten Plätze im Kreis entdeckt und schlussendlich auch besucht werden. Unter allen Fotoeinsendungen werden attraktive Preise verlost. Alle weiteren Infos sowie die Teilnahmebedingungen zur Aktion sind unter www.neckar-odenwald-kreis.de/Lieblingsorte zu finden.