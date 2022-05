Land zahlt höheren Zuschuss

Zwingenberg. Die Schlossfestspiele erhalten von diesem Jahr an einen deutlich erhöhten Landeszuschuss. Die Unterstützung der Freilichtbühne wird um 20 000 Euro auf 60 000 Euro pro Spielzeit heraufgesetzt, wie Staatssekretärin Petra Olschowski in Stuttgart mitteilte. „Die Schlossfestspiele Zwingenberg sind in ihrer Region und darüber hinaus ein herausragendes Kulturereignis. Das Programm ist geprägt von hoher künstlerischer Qualität und der Zusammenarbeit von professionellen Künstlerinnen und Künstlern mit außergewöhnlich begabten Musikerinnen und Musikern aus der Region. Diese Verbindung gibt wichtige Impulse für das musikalische Kulturleben. Das Festival zeichnet sich außerdem durch ein besonders hohes ehrenamtliches Engagement vieler Menschen auf und hinter der Bühne aus“, sagte Olschowski.

