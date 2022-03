L 518 wird für 2,5 Millionen Euro saniert

Neckar-Odenwald-Kreis. Das Regierungspräsidium Karlsruhe plant für das laufende Jahr zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Straßeninfrastruktur in der Metropolregion Rhein-Neckar. Mit den Mitteln von Bund und Land können viele Bundes- und Landesstraßen sowie Bauwerke im Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis und in den Städten Heidelberg und Mannheim ertüchtigt und erweitert werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Auch im Jahr 2022 werden wir anknüpfend an die Vorjahre eine Vielzahl an Erhaltungsmaßnahmen durchführen können. Hier liegt weiterhin der klare Schwerpunkt. Gleichzeitig führen wir die begonnen Neu- und Ausbauprojekte fort und zu Ende“, betont der Leiter des Baureferats Nord, Bernd Braun.

Immer informiert sein Die wichtigsten News des Tages FN Mittags Newsletter - Jetzt anmelden! Mehr erfahren

Er macht deutlich, dass diese Maßnahmen langfristig die Bedingungen für die Verkehrsteilnehmen-den verbessere. Verkehrsteilnehmer müssten sich zugleich während der Baumaßnahmen jedoch auf Baustellen und Verkehrseinschränkungen einstellen. Darüber werde das Regierungspräsidium zu jeder Maßnahme informieren.

Für einen möglichst reibungslosen Ablauf wurden die geplanten Baumaßnahmen, wie in den vergangenen Jahren, im Vorfeld größtenteils mit den zuständigen Verkehrsbehörden, den Kommunen, den Landkreisen, der Polizei sowie den Verkehrsbetrieben abgestimmt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden diese Abstimmungstermine, wie im Jahr zuvor, online statt. Die weiteren Detailabstimmungen erfolgen fortlaufend, wodurch es im Einzelfall noch zu zeitlichen Verschiebungen kommen kann. Es hat sich gezeigt, dass durch frühzeitige Abstimmungen, Überschneidungen zwar nicht immer verhindert, aber im Einzelfall vermieden werden und auch Großereignisse in der Region bei der zeitlichen Bauausführung mitberücksichtigt werden können.

2022 werden zwei große Straßenbaumaßnahmen zum Abschluss gebracht: der Neubau der Ortsumgehung Adelsheim sowie der Ausbau der B 38 bei Weinheim. Bei der Ortsumgehung Adelsheim kann die Verkehrsfreigabe voraussichtlich im Sommer 2022 erfolgen. Im Anschluss daran werden im dritten Quartal noch Anpassungsarbeiten am Anschlussknoten umgesetzt.

Der Ausbau der Landesstraße 518 zwischen Walldürn und Altheim macht seit Jahren kaum Fortschritte. Nun soll zumindest die Fahrbahn auf einem 2,6 Kilometer langen Abschnitt erneuert werden. © Ralf Scherer

Schwerpunkt Sanierung

Der Fokus liegt auf den Erhaltungsmaßnahmen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe wird in der Metropolregion Rhein-Neckar insgesamt 20 Fahrbahndeckenerneuerungen und vier Bauwerkssanierungen an den Bundes- und Landesstraßen durchführen. Einige Maßnahmen werden als Gemeinschaftsprojekte unter Federführung der Gemeinden durchgeführt. Die Kosten aller Maßnahmen belaufen sich voraussichtlich auf rund 133 Millionen Euro. Davon werden in diesem Jahr circa 33 Millionen Euro ausgegeben.

Im Neckar-Odenwald-Kreis sind folgende Projekte vorgesehen:

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bundesstraßen

B 27: Fahrbahndeckenerneuerung in der Ortsdurchfahrt Mosbach, BA II Länge 400 Meter, Baukosten 500 000 Euro, geplanter Ausführungszeitraum 2022.

B 37: Fahrbahndeckenerneuerung Neckargerach – Binau – Diedesheim, Länge 4,9 Kilometer, Baukosten 2,1 Millionen Euro, geplanter Ausführungszeitraum 2022.

B 292: Fahrbahndeckenerneuerung, Adelsheim West Länge 1,6 Kilometer, Baukosten 600 000 Euro, Ausführungszeitraum 2022.

B 292: Bau der neuen Ortsumgehung Adelsheim, Länge 1,8 Kilometer, Baukosten 57 Millionen Euro, Ausführungszeitraum 2017 bis 2022.

B 292: Fahrbahndeckenerneuerung Helmstadt – Aglasterhausen, Länge 1,4 Kilometer, Baukosten 500 000 Euro, geplanter Ausführungszeitraum 2022.

B 27: Unterführung L 582 Bödigheimer Tal bei Buchen, Länge 100 Meter, Baukosten 150 000 Euro, geplanter Ausführungszeitraum 2022 (Instandsetzung Übergangskonstruktion).

B 292: Fahrbahndeckenerneuerung Oberschefflenz West, Länge 1,4 Kilometer, Baukosten 600 000 Euro, geplanter Ausführungszeitraum 2022.

Landesstraßen

L 508: Fahrbahndeckenerneuerung Hardheim – Rüdental, Länge 1,6 Kilometer, Baukosten 500 000 Euro, geplanter Ausführungszeitraum 2022.

L 518: Fahrbahndeckenerneuerung Walldürn – Altheim, Länge 2,6 Kilometer, Baukosten 2,5 Millionen Euro, geplanter Ausführungszeitraum 2022.

L 1095: Fahrbahndeckenerneuerung ab Osterburken bis zur Kreisgrenze, Länge 7,4 Kilometer, Baukosten 1,5 Millionen Euro, voraussichtlicher Ausführungszeitraum 2022.