Kulinarisches und Geistiges im Angebot

Oberschefflenz. Der Geburtstag von Augusta Bender (20. März 1847) und der Frühlingsanfang fallen zusammen. Beides zusammen wird im Literatur-Museum Augusta Bender in Oberschefflenz gefeiert, und zwar am Sonntag, 19. März, von 11 bis 13.30 Uhr mit einem Frühlingsbrunch. Alles, was dabei auf dem Tisch kommt, stammt und von regionalen Feldern, Wäldern und Gärten. Und, ganz im Sinn von Augusta Bender, kommt auch die geistige Anregung nicht zu kurz. In drei „Intermezzi“ (wörtlich übersetzt: zwischen den Gängen eines Essens) geht es dabei in Information und Diskussion um Fragen der bäuerlichen Landwirtschaft. Augusta Bender war ein Bauernmädchen, ihre Roman-Autobiografie nannte sie „Der Kampf ums höhere Dasein – Jugendgeschichte einer Kleinbauerntochter“. Ausgehend von Bender’schen Texten soll die Lebenswirklichkeit der „kleinen“ Bauern im Bauland im 19. Jahrhundert vor Augen geführt werden. Das nächste Intermezzo stellt aktuelle Fragen und Probleme der bäuerlichen Landwirtschaft vor und präsentiert gleichzeitig eine kreative Lösung, die es auch in der Region gibt: die sogenannte SoLaWi, die „Solidarische Landwirtschaft“. Im dritten Intermezzo soll es Diskussion und Austausch über Erfahrungen mit gesunder Ernährung und ökologischem Einkauf geben.

Anmeldungen unter verein@literatur-museum-augusta-bender.de oder unter 06293/79231.