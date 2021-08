Kritik an Windrädern im Staatswald

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Freien Demokraten machen mobil gegen die von der grün-schwarzen Landesregierung geplanten bis zu 1000 Windkraftanlagen in Baden-Württemberg. Zu einem Informationsgespräch in Adelsheim und in Waldbrunn auf dem Katzenbuckel begrüßten FDP-Bundestagskandidat Timo Breuninger und FDP-Kreisgeschäftsführer Julius Bopp den agrarpolitischen Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion Georg Heitlinger MdL und den stellvertretenden Vorsitzenden des Landtagsausschusses für Landesentwicklung und Wohnen, MdL Christian Jung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Heitlinger und Jung ist klar: Landwirtschaftsminister Peter Hauk müsse offenlegen, wo er genau im Odenwald und im Neckar-Odenwald-Kreis, insbesondere im Staatsforst, Windkraftanlagen plane und wie viele Standorte die grün-schwarze Landesregierung im Landkreis und seinem Wahlkreis genau errichten wolle. „Die Bevölkerung will wissen, wie viele der von der Regierung geplanten 1000 neuen Windrädern in den Neckar-Odenwald-Kreis kommen“, sagte Georg Heitlinger.

Um einen besseren Überblick zu bekommen, erstiegen die Liberalen nach einem ersten Termin in Adelsheim dann den Katzenbuckel und seinen Turm in Waldbrunn, um auf dem höchsten Berg des Odenwald einen besseren Überblick auf die betroffenen Waldgebiete zu bekommen. „Ich lehne Windparks mit bis zu 250 Meter hohen Anlagen im badischen Odenwald prinzipiell ab. Das würde nicht nur den Charakter des Neckar-Odenwald-Kreises erheblich verändern, sondern hätte ebenso massive ökologische Folgen“, sagte Jung. Hauk müsse deshalb „offen und ehrlich“ sagen, was er genau im Staatsforst in seinem Wahlkreis, im Odenwald, in Nordbaden und darüber hinaus plane.