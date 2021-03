Liebe Wählerinnen und Wähler,

Amelie Pfeiffer, Bündnis 90/Die Grünen. © Amelie Pfeiffer

AdUnit urban-intext1

Seien Sie mutig und wählen Sie am 14. März grün! Seit zehn Jahren führt Winfried Kretschmann die Regierung im Land, das in dieser Zeit ökologischer, innovativer, sozialer und sicherer geworden ist. Durch das verantwortliche Handeln der Bürgerinnen und Bürger und umsichtige politische Entscheidungen ist Baden-Württemberg besser durch die Krise gekommen als andere Länder. Bis genügend Impfstoff und Schnelltests zur Verfügung stehen, wird es weitere Einschränkungen geben müssen, so schwer das ist. Die grün geführte Landesregierung hat zum Schutz vor Insolvenzen den größten Rettungsschirm der Geschichte aufgespannt, um Arbeitsplätze und Soloselbstständige zu retten. Doch hinter der Coronakrise steckt eine noch viel größere Herausforderung, der Klimawandel. Es kommt auf die nächsten zehn Jahre an, ob es uns durch entschlossenes, mutiges Handeln gelingt, die Klimaerhitzung zu stoppen, um die Erde für unsere Kinder und Enkel lebenswert zu hinterlassen, die Schöpfung zu bewahren. Wir werden beweisen, dass wirtschaftlicher Erfolg und Klimaschutz zusammengehören, denn nur als Vorreiter für nachhaltigen Wohlstand mit echter Kreislaufwirtschaft sichern wir die Arbeitsplätze von morgen. Wir Grüne haben klare Werte: Ökologie, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung, Innovation und Zusammenhalt. Um sie zu stärken, soll Winfried Kretschmann weiter Ministerpräsident bleiben. Er hat bewiesen, dass er es kann. Mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen als Agrarbiologin, als Landwirtin mit Kinderreitschule und Tourismusbetrieb, als Mutter, Großmutter und Tochter einer pflegebedürftigen Mutter und eigenen Lebenserfahrungen aus vielen Jahren Ehrenamt und Kommunalpolitik will ich mich im Landtag für den Neckar-Odenwald-Kreis stark machen.

Es gilt, den Ausbau von erneuerbaren Energien bürgerfreundlich zu gestalten. Frankenbahn und Madonnenlandbahn müssen gestärkt, Pendlerverbindungen optimiert werden. Dörfer sollen regelmäßiger angebunden werden, das Ladesäulen- und Radwegenetz muss ausgebaut werden, um die Mobilitätswende auf dem Land zu ermöglichen.

Für die Agrarwende sollten wir alle Spielräume nutzen, um familiengeführte, naturverträglich wirtschaftende Betriebe zu stärken. Dringend braucht es ein Konzept für regionale Schlachtung.

AdUnit urban-intext2

Ich setze mich für unsere Kliniken in kreiseigener Hand ein. Daseinsvorsorge gehört nicht privaten Gewinnerwartungen unterworfen. Wohnortnahe Geburtshilfe, flexible Kinderbetreuung und eine vielfältige hochwertige Schullandschaft sind die Voraussetzungen für ein gutes Leben auf dem Land.