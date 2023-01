Kretschmann besucht Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis/Zimmern. Ministerpräsident Winfried Kretschmann stattet dem Neckar-Odenwald-Kreis am Freitag, 17. Februar, einen offiziellen Besuch ab. Im Rahmen der Kreisbereisung findet auch ein Bürgerempfang im Dorfgemeinschaftshaus in Zimmern ab 18 Uhr statt. Landrat Dr. Achim Brötel wird den Ministerpräsidenten in Zimmern begrüßen. Anschließend wird der Ministerpräsident selbst sprechen und möchte dann ausdrücklich das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. Hochkarätig musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Rupert Laible und Tamara Kühner.

Die zweistündige Veranstaltung ist öffentlich. Einlass wird ab 17.30 Uhr sein. Aus organisatorischen Gründen, insbesondere aber aufgrund des nur begrenzten Platzangebots, ist zwingend eine vorherige Anmeldung bis 10. Februar erforderlich. Anmeldungen unter Angabe des vollständigen Namens, die in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt werden, sind ab sofort beim Landratsamt (Vorzimmer des Landrats, F. Heid oder F. Dick, bevorzugt per E-Mail an buergerempfang@neckar-odenwald-kreis.de, Telefon 06261/841010 beziehungsweise -1012) möglich.