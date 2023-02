Konzertante Blasmusik in moderner Aufmachung begeisterte die Zuhörer

Mit dem Großen Blasorchester des Musikvereins Umpfertal aus Boxberg, unter der Leitung von Volker Metzger, erlebte das Walldürner Konzertpublikum in der Walldürner Wallfahrtsbasilika ein vielseitiges Programm.

Walldürn. Von gefühlvollen Chorälen über Marschmusik bis hin zu bekannten Balladen wie „You Raise Me Up“ und Melodien wie „Amazing Grace“ oder „Control“ von Zoe Wees reichte das Repertoire des 52-köpfigen symphonischen Orchesters. Voller Klangpräsenz, gut dosierter Schärfe und mit einem homogenen Klangkörper präsentierte sich das Orchester, bei dem alle Musiker trefflich aufeinander eingespielt waren.

Nach den Begrüßungsworten von Pater Leon Rowalski wurden die Kirchenkonzertbesucher mit einem aus der Feder des zeitgenössischen modernen holländischen Komponisten und Musikers Jacob de Haan stammenden feierlichen Choral mit lyrischer Tendenz begrüßt, dem sich dann mit „Marche des Soldaten de Robert Bruce“ ein Marsch anschloss, der in besonderer Weise den prächtigen, vollen Klang des großen Blasorchesters zur Geltung kommen ließ.

Fortgesetzt wurde das Kirchenkonzertprogramm mit „Russian Christmas Muic“. So gesehen passte diese Weihnachtsmusik gerade in der momentanen Lage ganz gut in dieses Kirchenkonzert, da die Weihnachtszeit auf Frieden ausgerichtet ist und das auch der musikalischen Intention des Stückes entspricht.

Insofern richtete sich dieses Musikstück quasi auch gegen die momentanen grausamen Situationen, die der derzeitige Angriffskrieg an vielen Orten in der Ukraine verursacht – beginnend mit einem sehr alten russischen Weihnachtslied aus dem 16. Jahrhundert: „Carol of the Little Russian Child – Kinder an die Macht!“

Und weil zurzeit der Frieden nicht genug besungen und bespielt werden kann, hieß der nächste Konzert-Programmpunkt „Give Us Peace“, stammend aus der Feder des Komponisten Ted Huggens, eines Niederländers.

Ein Kirchenlied, bekannt auch unter dem lateinischen Untertitel „Dona Nobus Pacem“, das zu unterschiedlichen feierlichen Anlässen teilweise auch als Kanon gesungen wird. Besonders durch die beiden Solotrompeten von Dominik Wachter und Marco Wissinger erhielt das Stück einen ganz besonderen Glanz.

Als nächster Konzertprogrammpunkt zu hören war „Hobbits“, der fünfte Satz aus der ersten Sinfonie von Johan de Meijs erster Sinfonie „The Lord of the Rings“, in dem das sorgenfreie optimistische Wesen der Hobbits in einem fröhlichen Volkstanz dargestellt wird.

Besonders beeindruckend im Verlauf des nächsten Stückes „Invincible“, der offiziellen Hymne für die paralympische Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten, war der solistische Auftritt von Flötistin Kathleen Metzger als Sängerin in diesem Stück.

Mit einer der musikalischen Höhepunkte dieses Konzertes war sicherlich der Popsong „You raise me up“, der heute immer wieder auch von vielen Gospelchören und christlichen Musikgruppen interpretiert wird. Besonders hervor tat sich im Verlauf dieses Stückes immer wieder Ensemble-Mitglied Peter Lösch als Instrumental-Solist mit seinem Saxophon.

Im absoluten Blickpunkt des nächsten Programmpunktes dem Pop-Titels „Control“, der von Guido Rennert in ein Format für Großes Blasorchester gebracht wurde, stand Gastsängerin Christiane Weber, die neben den großartigen instrumentalen Klängen mit ihrer überwältigenden Altstimme alle Zuhörer in der Basilika gesanglich begeisterte.

Weiter ging es mit dem nächsten Titel „Highland Cathredal“, einer beliebten Dudelsackmelodie. „Bläck Fööss“, die im Jahr 2008 „Highland Cathedral“ unter dem Titel „Du bes die Stadt“ als Hommage an die Stadt Köln coverte, war der Titel vielen ein Begriff. Nach dem lang anhaltenden, begeisterten Schlussapplaus und „Standing Ovations“ der Kirchenkonzertbesucher verabschiedete sich das große Blasorchester des Musikvereines Umpfertal aus Boxberg mit den beiden als Zugabe gespielten bekannten Liedweisen „Amazing Grace“, bei dem Kathleen Metzger und Christiane Weber gemeinsam als Gesangssolistinnen und als gemeinsames Gesangsduo im Blickpunkt des konzertanten Geschehens standen.