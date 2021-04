Kontaktnachverfolgung per „Luca-App“ kann starten

Mosbach. Der Neckar-Odenwald-Kreis hat am Freitag den Einsatz der „Luca-App“ gestartet. Die App leistet eine schnelle Kontaktdatenverwaltung und Kontaktnachverfolgung für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen sowie für Geschäfte und Gastronomie.

Tritt ein Infektionsfall ein, werden alle Gäste informiert, die sich zur betreffenden Uhrzeit dort aufgehalten haben. Parallel werden die Gesundheitsämter informiert, die dann Zugriff auf die Daten der übrigen Gäste bekommen. Die nötigen technischen Voraussetzungen wurden im Gesundheitsamt des Kreises nun geschaffen. Den entsprechenden Kooperationsvertrag hatte Landrat Dr. Achim Brötel bereits vor einiger Zeit unterschrieben.

„Auch wenn jetzt die Bundesnotbremse greift, wird es hoffentlich in absehbarer Zeit Lockerungen in vielen Bereichen geben. Dann wird die ’Luca-App’ zwar kein Allheilmittel, aber ein nützliches Instrument sein, damit die Infektionszahlen nicht wieder ansteigen. Wir sind froh, dass wir einen Beitrag leisten können, um gerade Einzelhandelsbetriebe, die Gastronomie und Kulturschaffende in der Phase der Öffnung zu unterstützen“, betont Landrat Brötel. „Alles, was die Kontaktpersonennachverfolgung erleichtert und beschleunigt, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Nach wie vor ist die Unterbrechung von Infektionsketten ein zentrales Instrument der Pandemiebekämpfung“, ergänzt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Martina Teinert.

Nutzer können sich die „Luca-App“ über gängige App-Stores kostenfrei auf ihr Smartphone herunterladen. Wer kein Smartphone besitzt, kann sich in den teilnehmenden Betrieben über ein Kontaktformular oder durch analoge Schlüsselanhänger mit QR-Codes einchecken. Veranstalter, Betreiber, Einzelhandelsbetriebe und die Gastronomie erhalten Informationen unter www.luca-app.de/locations. Damit die Betriebe die Anwendung nutzen können, müssen sie sich einmalig registrieren. Die Registrierung für „Luca Locations“ kann über den Link www.luca-app.de/mein-luca-2 erfolgen.

