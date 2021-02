Neckar-Odenwald-Kreis. „Es ist doch etwas Besonderes, sich als Fraktionsmitglieder gegenüberzusitzen, wenn auch mit Abstand und Mundschutz“, leitete Heide Lochmann die Sitzung ein, zu der sie auch Bürgermeister Walter Neff als ehemaligen Kreisrat begrüßte.

Nach längerer Zeit ging es auch wieder um Schule. Die Fraktionsvorsitzende informierte über die Entwicklung des Neubaus des Ganztagsgymnasiums Osterburken. Dabei sei es erfreulich, dass die Förderung des Landes erhöht wurde. Im Zusammenhang mit dem vorsichtigen Schulbeginn habe auch ein Austausch zu den verschiedenen Schularten stattgefunden.

Georg Nelius zog ein Fazit der Schulpolitik der vergangenen Jahre: „Unsere Gemeinschaftsschulen im Kreis, die durch das Engagement der SPD auch zum Erhalt der weiterführenden Schulen in den Gemeinden geführt haben, sind gute Schulen geworden. Die Ganztagsbetreuung ist vielen Schülern eine große Hilfe, und die Lehrkräfte sind von der Schulart überzeugt, auch weil die Rahmenbedingungen gut sind.“

Jürgen Mellinger betonte, dass weder Schultyp noch Ganztag für die SPD ein Dogma darstelle, sondern flexible Möglichkeiten und die Wahlfreiheit für Eltern und Kinder erhalten bleiben müsse.

Heide Lochmann berichtete, im Zusammenhang mit der Vorbereitung der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr, zum Thema Stadtradeln, dass dieses Programm ein attraktives Angebot gewesen sei und viele Bürger in Adelsheim zu häufigem Radfahren animiert habe. Sicherlich sei das auch für andere Gemeinden des Kreises eine Möglichkeit für das Radfahren zu werben.

Probephase verlängern

Einig war sich die Fraktion darin, dass die Probephase der Frankenbahn verlängert werden müsse. Corona setze alle Regeln außer Kraft, auch die Erhebung realistischer Zahlen. Die Bahnstrecke müsse erhalten bleiben. Dr. Dorothee Schlegel stellte heraus, dass grundsätzlich der Verkehr, wo immer möglich, auf Schiene und Schiff verlagert werden müsse. Leider sei der Schleusenausbau auf dem Neckar wieder um Jahre verschoben worden. „Hier bleiben wir dran, auch in der Metropolregion“, so Karlheinz Graner. „Viele Themen, die den Kreis betreffen, müssen im regionalen Verbund stärker bearbeitet werden“, ergänzte Dr. Schlegel, da die Verkehrswege verbindende Elemente seien. Regionen stünden auch untereinander im Wettbewerb, um die nötigen Fördermaßnahmen für Ausbau und Sanierung zu erhalten.

Der Bericht zur Lage der Neckar-Odenwald-Kliniken sei positiv, was das Jahr 2020 betrifft, so Georg Nelius. Gaby Teichmann ergänzte, das sich das Entlassmanagement und die Fallabrechnungen wesentlich verbessert hätten. Allerdings müssten Maßnahmen, die den Schweregrad erhöhen, adäquat in die Berechnungen einfließen. Nach eingehendem Rückblick auf das neue Konzept der Kliniken war sich die SPD-Fraktion einig: „Wir stehen zu den im Kreistag beschlossenen Maßnahmen und erwarten, dass diese auch konsequent umgesetzt werden, auch als vertrauensbildende Maßnahme der Bevölkerung gegenüber“.

Dr. Schlegel berichtete vom Besuch mit Oberbürgermeister Dr. Mentrup bei der AWN, bei dem die Anlage zur Herstellung von Terra Preta besichtigt wurde. Aus dem einst kleinen Projekt sei inzwischen eine stabile Größe geworden. Lediglich bei der Vermarktung könne noch nachgebessert werden. Die „Wundererde“ des Amazonas könne zudem helfen, die Bäume in den zunehmend heißen Sommern zu schützen, da sie ein besseres Wurzelwerk ausbilden.

Abschließend gab Ralf Schnörr einen Einblick in die Situation der Wirtschaft nach Corona. Die Überbrückungshilfe III sei nun auf dem Weg. Leider sei es absehbar, dass es in einigen Bereichen und Branchen zu Insolvenzen kommen werde. „Wir dürfen vor allem die davon betroffenen Menschen, oft ganze Familien, nicht alleine lassen“, gab Heide Lochmann den Fraktionskollegen mit auf den Heimweg.