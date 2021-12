Mosbach. In der Nacht auf Freitag, 24. Dezember, von 22 bis 3 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter an einem auf einer Freifläche auf Höhe der Alten Neckarelzer Str. 18 geparkten Pkw Mercedes AMG C63 alle vier Räder entwendet. Bei dem Versuch, die Motorhaube gewaltsam zu öffnen, scheiterten die Täter jedoch. Die Reifen waren auf 19-Zoll-Felgen montiert. Der Wert der entwendeten Räder beträgt circa 600 Euro. Der oder die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

