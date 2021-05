Neckar-Odenwald-Kreis. Die zweite Veranstaltung der digitalen Serie „Jetzt für morgen – Koalitionsvertrag konkret“ der Neckar-Odenwald-Grünen findet am Mittwoch, 26. Mai, um 1930 Uhr statt. Interessierten bietet sie den Austausch mit Fachleuten aus der Landespolitik darüber, was der grün-schwarze „Erneuerungsvertrag“ für die Menschen im Kreis konkret an Perspektiven bietet. Im Mittelpunkt steht das Kapitel 9 – „Für starke ländliche Räume“ – mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft, aber auch Gesichtspunkten wie Tierschutz, Verbraucherschutz und Tourismus. Referent und Diskussionspartner sind MdL Martin Hahn, der Vorsitzende des Ausschusses für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Stuttgarter Landtag und Amelie Pfeiffer, grüne Kreisvorsitzende und Landwirtin. Interessierte können sich unter buero@gruene-nok.de oder 0176 97879205 anmelden.

