Knorpelersatz im Kniegelenk

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren am Dienstag, 8. März, um 19 Uhr über die Behandlung von Knorpelschäden im Kniegelenk. In Kooperation mit dem Badischen Sportbund referiert Dr. med. Benjamin Helmert über ein neues Verfahren, bei dem körpereigener Knorpel transplantiert wird.

Nach Unfällen oder durch Verschleiß kann der Knorpel im Kniegelenk beschädigt sein. Die Knorpeltransplantation ist ein neuartiges Operationsverfahren, das Knorpelschäden mithilfe von körpereigenen Zellen repariert. Durch kleine Schnitte bei den sogenannten minimalinvasiven Verfahren wird der Knorpel behandelt und neu aufgebaut. Für wen sich diese Methode eignet und wie schnell die Patienten wieder auf den Beinen sind, erklärt Dr. med. Benjamin Helmert, Oberarzt an der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie am Standort Mosbach, in einem Online-Vortrag.

Die Sportkreise Buchen und Mosbach initiierten die Kooperation mit dem Badischen Sportbund.

