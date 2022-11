„Klima-Handwerk“ macht sich für Azubis attraktiver

Neckar-Odenwald-Kreis. Höhere Löhne fürs Arbeiten ganz oben: Dachdecker im Neckar-Odenwald-Kreis bekommen deutlich mehr Geld. Der Stundenlohn für Gesellen ist zum November auf 20,50 Euro gestiegen – ein Plus von fünf Prozent. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit und ruft die Beschäftigten dazu auf, ihren nächsten Lohnzettel zu prüfen.

„Für Gesellen geht es immerhin um rund 170 Euro mehr im Monat. Wer leer ausgeht, sollte sich an die Gewerkschaft wenden“, sagt Wolfgang Kreis, Bezirksvorsitzender der IG Bau Nordbaden. Insgesamt gibt es im Neckar-Odenwald-Kreis nach Angaben der Arbeitsagentur acht Dachdeckerbetriebe mit derzeit rund 120 Beschäftigten. Auch für eine Inflationsprämie habe sich die IG Bau am Verhandlungstisch stark gemacht: „Es gibt 950 Euro, um zu helfen, die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten aufzufangen. Das Geld kommt in zwei gleichen Raten im Frühjahr 2023 und 2024. Es ist steuerfrei. Auch Sozialabgaben entfallen“, sagt Kreis. Ein weiteres Lohn-Plus von drei Prozent wird es nach Angaben der IG Bau bereits im nächsten Oktober geben. „Außerdem tut sich für viele jetzt auch beim Urlaub etwas. Es gibt bis zu zwei Tage mehr.“ Die Unternehmen setzten zudem auf den Nachwuchs: „Es gehört zum Job der Dachdecker, Solarpanels auf die Dächer zu bringen. Um stärker auf Sonnenenergie im Neckar-Odenwald-Kreis zu setzen, braucht das ‚Klima-Handwerk‘ allerdings Azubis. Deshalb wird auch die Ausbildung in Dachdeckerbetrieben jetzt noch attraktiver.“ Die Ausbildungsvergütung werde für jedes Ausbildungsjahr in zwei Schritten angehoben. So erhalten Auszubildende nach Angaben der IG Bau Nordbaden im dritten Lehrjahr künftig 1260 Euro. Ab Oktober 2023 sind es dann sogar 1320 Euro. pm