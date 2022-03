Kleinere und mittlere Betriebe werden künftig besonders profitieren

Neckar-Odenwald-Kreis. Es war auf europäischer Ebene ein langes Ringen, wie die zukünftige „Gemeinsame Agrarpolitik“ (GAP) aussehen soll. Nicht immer war klar, ob es auf europäischer Ebene überhaupt eine Einigung geben wird. Seit ein paar Monaten ist das Programmpaket nun fertig geschnürt und soll ab dem Wirtschaftsjahr 2023 in Kraft treten. Damit herrscht auch für die Bauern im Neckar-Odenwald-Kreis Gewissheit, dass weiterhin benötigte europäische Ausgleichszahlungen für die landwirtschaftlichen Betriebe bereitgestellt werden.

Mit der neuen GAP ab 2023 sollen weitere Schwerpunkte hinsichtlich ökologischer und nachhaltiger Landwirtschaft in Europa umgesetzt werden. Dies nahm Landwirtschaftsminister Peter Hauk, MdL, in der vergangenen Woche zum Anlass, um mit den Mitgliedern des Bauernverbands Neckar-Odenwald virtuell Auswirkungen der Reform auf die Betriebe vor Ort zu diskutieren.

„Es ist sinnvoll, sich frühzeitig mit den neuen Regelungen zu beschäftigen, um betriebsspezifisch Anpassungen vorzunehmen“, schilderte Hauk eingangs und machte damit seine Absicht des Gesprächs klar.

Besonders profitieren werden künftig kleinere und mittlere Betriebe bis 60 Hektar. Durch eine Umverteilung steigert sich deren Zuwendung für die ersten 40 Hektar bzw. bis zum 60. Hektar. Insgesamt fließen durch diese Umverteilung rund zwölf Prozent der gesamten Direktzahlungen in die Förderung der kleinen und mittleren Betriebe. Das entspricht knapp einer Verdopplung gegenüber der aktuellen Zahlungen.

„Für die baden-württembergisch kleinstrukturierte Landwirtschaft ist dies ein Ausrufezeichen und ein klares Bekenntnis zu den bäuerlichen Familienbetrieben“, ist sich Peter Hauk sicher.

Außerdem sei die Neuauflage der GAP ein Gewinn für Junglandwirte wie es Dr. Konrad Rühl, Abteilungsleiter Landwirtschaft, im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz erklärte. Hier gelang es nach langen Verhandlungen, das Budget sogar zu verdreifachen.

Im Zentrum der späteren Diskussion stand die künftige Stilllegung von vier Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche je Betrieb. „In Zeiten von Krieg und unsicheren Weltmärkten ist die Verknappung der Nutzfläche sicherlich nicht die richtige Antwort“, formulierte Kreisbauernverbandsvorsitzender Albert Gramling. Dem konnte Minister Peter Hauk nicht widersprechen: „Ursprünglich war es sogar das Ziel einiger Verhandlungsteilnehmer auf politischer Ebene bis zu zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche stillzulegen. Nach langen Verhandlungen konnte der Flächenanteil dann doch noch auf vier Prozent reduziert werden, was für alle an der Landwirtschaft Beteiligten immer noch erheblich und schwer nachzuvollziehen ist.“

Ebenso wurde über neue Ökoregelungen und die Neuausrichtung der Basisprämie diskutiert. Gramling weiter: „Für uns im Neckar-Odenwald-Kreis ist vier Prozent Stilllegung kein Problem. Das haben hier sehr viele Betriebe bisher auch schon. Probleme bekommen die Betriebe, die auf Futter- oder Güllefläche angewiesen sind. Seither wurden auf Stilllegungsflächen Blühmischungen zur Freude der Imker und der gesamten Bevölkerung angesät. Das wird uns Landwirten ab 2023 untersagt. Erlaubt ist dann nur noch Wildwuchs. Ein weiteres Problem ist die zukünftige Begrünungspflicht im Dezember bis 15. Januar. Dann darf also im Herbst nicht gepflügt werden, sondern erst ab der zweiten Januarhälfte. Jeder der einmal ein Feld bearbeitet hat, oder einen Garten geschort hat, weiß, dass der Boden vor dem Winter für die Frühjahrsbestellung vorbereitet wird, und dann in Ruhe gelassen wird. Wer im Frühjahr pflügt, bekommt besonders in unserer Trockenregion keinen Bodenschluss. Die Pflanzen können nicht wachsen.“

Nach Auffassung von Hauk wird es im ersten Jahr nach der Einführung noch Bedarf an Nachjustierungen geben. Des Weiteren wurde über die Bedeutung der bäuerlichen Landwirtschaft diskutiert. „Ständig neue Vorgaben zwingen uns quasi zum Aufgeben“, sagte ein Landwirt. Ein weiterer ergänzte, dass auch innerhalb der Bevölkerung zunehmend der Rückhalt und die Wertschätzung der Landwirtschaft fehle. Das beobachtet auch Peter Hauk als zuständiger Fachminister mit Sorge: „Wir müssen zusammenhalten, um diesen Herausforderungen gemeinsam standhalten zu können. Als Vertreter aus dem ländlichen Raum für den ländlichen Raum gehe ich die Aufgaben an. Um die Wertschätzung zu stärken braucht es aber einen gesamtgesellschaftlichen Ruck. Es kann nicht sein, dass Landwirte unter ständigen Generalverdacht für sämtliche Umweltauswirkungen gestellt werden. Wir brauchen unsere Landwirte, um die Nahrungsmittelerzeugung überhaupt erst noch auf heimischem Boden zu ermöglichen, und zwar nicht nur in Zeiten von Unsicherheiten am Weltmarkt, sondern dauerhaft. Das muss jeder wissen“, mahnte der CDU-Politiker.