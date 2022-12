Kein Mangel an Notfallsanitätern

Neckar-Odenwald-Kreis. „Rettungsdienst am Limit“: Solche und ähnliche Schlagzeilen waren in den vergangenen Tagen öfter zu hören und zu lesen. Auch beim DRK-Kreisverband Mosbach macht man sich zu diesem Thema Gedanken, sieht sich aber gut aufgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Steigende Einsatzzahlen

„Grundsätzlich stehen wir im Neckar-Odenwald-Kreis vor denselben Herausforderungen wie überall sonst in Deutschland“, so Rettungsdienstleiter Robin Bracht. „Deutlich steigende Einsatzzahlen belasten unsere Besatzungen und führen zu sinkenden Hilfsfristerreichungsgraden.“

Aktuell gibt es beim DRK im Kreis keinen Mangel an Notfallsanitätern. © DRK

Im Gegensatz zu anderen Rettungsdienstbereichen gebe es aktuell beim DRK im Kreis aber keinen Mangel an Notfallsanitätern. Das sei auch der Tatsache zu verdanken, dass man in den vergangenen Jahren konsequent und kontinuierlich auf Nachwuchs-Ausbildung gesetzt habe, so Michael Kiefner, Geschäftsbereichsleiter Hilfsorganisation. Erst kürzlich haben acht junge Männer und Frauen ihre Ausbildung als Notfallsanitäter abgeschlossen, weitere acht Azubis sind im Herbst neu gestartet. Auch im Krankentransport seien die Wartezeiten in einem vertretbaren Bereich und gegenüber vielen anderen Landkreisen auf einem guten Niveau. Man könne alle anfallenden Einsätze zeitnah bewältigen, auch wenn es einige jahreszeitlich bedingte Krankheitsfälle gebe.

Mehr zum Thema Ausbildung Führungskräfte für die Rot-Kreuz-Arbeit Mehr erfahren

„Unsere Wartezeit bei Krankentransporten liegt im Schnitt bei unter einer Stunde, damit stehen wir recht gut da, auch wenn natürlich jede Verzögerung in diesem Bereich bedauerlich ist“, berichtet Robin Bracht.

Viele Überstunden

Er merkt jedoch auch an: „Dass wir die uns gestellten Herausforderungen in den vergangenen Monaten so gut bewältigen konnten, liegt im Hauptteil an unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihren Einsatz und viele Überstunden die Notfallversorgung im Landkreis sichergestellt haben.“

Dieses Engagement und die Motivation weiterhin aufrecht zu erhalten ist nun eine Aufgabe, der sich auch die Politik stellen muss, mahnen die Retter in Mosbach an. Die im Sommer auf Landesebene beschlossene Verkürzung der Hilfsfrist von 15 auf zwölf Minuten allein löse noch keine Probleme, insbesondere da dafür noch deutlich mehr Personal nötig sei. „Das DRK betont bereits seit vielen Jahren, dass es im Rettungsdienst strukturelle Verbesserungen geben muss. In den vergangenen Jahren hat sich bereits vieles positiv entwickelt, aber dass zum Beispiel die Vermittlung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes nicht mehr in den Leitstellen erfolgt, hat unmittelbare negative Folgen für den Rettungsdienst“, so Kreisgeschäftsführer Steffen Blaschek.