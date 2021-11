Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Feierstunde im großen Hörsaal der Dualen Hochschule Mosbach - Reiner Hettinger als Landgerichtspräsident verabschiedet / Ideale Nachfolgerin „Jutta Kretz ist für die Herausforderungen am Landgericht Mosbach die Richtige“

Beredt, zupackend und dynamisch, so wurde die neue Präsidentin des Landgerichts Mosbach, Jutta Kretz, bei der Amtseinführung charakterisiert. Großes Lob ging an ihren Vorgänger Reiner Hettinger, der in der Feier verabschiedet wurde.