Jungbäckerinnen verteidigten Titel

Schloßau/Berlin. Der Schloßauer Bäckermeister Siegfried Brenneis holt nach 2021 mit den Deutschen Jungbäckerinnen den 1. Platz bei der Bäckerjugend-Weltmeisterschaft in Berlin. Das monatliche Training an der Bundesakademie des deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim mit den beiden Trainees Susanna Rupp aus Neu-Ulm und Tina Maria Reicherter aus Reutlingen hat sich wieder ausgezahlt. Sie verteidigten den Weltmeistertitel im Bäckerhandwerk verteidigen und gewannen den 1. Platz bei dem „International Competition for Young Bakers“.

Der ehemalige Teamkapitän der Deutschen Bäcker-Nationalmannschaft Siegfried Brenneis trainiert schon seit Jahren erfolgreich zusammen mit seinen Nationalmannschaftskollegen den deutschen Bäckernachwuchs auf internationaler Wettbewerbsebene.

Training macht viel Spaß

„Trotz des hohen Zeitaufwandes, macht es mir unheimlich Spaß, die jungen talentierten Bäcker und Bäckerinnen zu trainieren“, erzählt der Schloßauer Backprofi. In Berlin war Siegfried Brenneis für Deutschland in der internationalen Jury im Einsatz und Dominik Reuter aus Bremen betreute und coachte das Team vor Ort.

Der internationale Back-Wettbewerb mit acht Mannschaftsteams aus der ganzen Welt fand zum 50. Mal statt. Jedes WM-Team besteht traditionell aus den zwei besten Jungbäckern und Jungbäckerinnen des jeweiligen Landes, die sich zuvor auf nationaler Ebene für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben.

Jury überzeugt

Zum Thema „Natur“ galt es in der Bäckerakademie Berlin-Brandenburg viele traditionelle wie auch kreative Brote, Brötchen süße Stückchen und ein komplett aus Brotteig essbares Schaustück zu zaubern. Mit Hirschkopf, Blaubeer-Pilzbrot, Fichtennadelbrötchen, und deutschen Laugengebäcken überzeugten sie die internationale Jury. Zum Schluss wurde es noch ganz schön spannend.

Das deutsche Team schaffte es gerade so, vor den sechs Stunden Wettbewerbszeit fertig zu werden und so keine Strafpunkte von der internationalen Jury zu bekommen. „Alle Nationen gelangen beeindruckende Ergebnisse“, fasste Siegfried Brenneis die Leistung der Teams zusammen. Am Ende war es ganz knapp und Deutschland gewann vor Frankreich und Schweden.

Fernsehteam dabei

Begleitet wurde das Team vom monatelangen Training bis zur Siegerehrung in Berlin von einem Fernsehteam von Kabel 1. Der spannende Beitrag wir in den nächsten Tagen in der Sendung „Abenteuer Leben“ zu sehen sein. Jetzt werden die beiden Bäckerinnen in die Bäcker-Nationalmannschaft aufgenommen, welche nicht nur das Nachwuchsteam für die Jugend-WM trainiert, sondern auch selber internationale Wettbewerbe auf Erwachsenenebene bestreitet. „Ich freue mich riesig über unseren Erfolg, das zeigt doch, welches Potenzial eine Ausbildung im Bäckerhandwerk hat.

Den Beiden steht die Welt jetzt offen, so der Schloßauer Bäckermeister. Im November dieses Jahres kämpfen die verschiedenen Landessieger aus Deutschland in der Bäckerakademie in Weinheim um die „Deutsche Meisterschaft der Bäckerjugend“, wo die beiden Sieger anschließend an der Weltmeisterschaft der Bäckerjugend teilnehmen werden.