Julian Stipp will OB in Mosbach werden

Mosbach. Julian Stipp tritt bei der Oberbürgermeisterwahl in Mosbach am 26. Juni an. Der 36-jährige gebürtige Limbacher ist seit 2016 Bürgermeister der Gemeinde Salach im Landkreis Göppingen. Der SPD-Mann Stipp will in Mosbach als unabhängiger Bewerber kandidieren. Stipp studierte Rechtswissenschaft an der Universität Mannheim, absolvierte seinen Zivildienst in den Neckar-Odenwald-Kliniken und war von 2009 bis 2016 Gemeinderat in Limbach. Die Bewerbungsfrist zur Oberbürgermeisterwahl läuft noch bis zum 30. Mai. Amtsinhaber Michael Jann kandidiert ebenfalls.

