  Jugendliche feiern illegale Corona-Party

Wettringen. Mehrere Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz sind die Bilanz einer Zusammenkunft von sechs Jugendlichen, allesamt aus unterschiedlichen Hausständen. Beamte der Rothenburger Inspektion wurden während ihrer Streifenfahrt am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr auf Stimmen und Musik in Wettringen, Landkreis Ansach, aufmerksam. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass auf der Party zudem Spirituosen von den Minderjährigen konsumiert und Sisha geraucht wurde. Noch in der Nacht wurden die Jugendlichen von der Polizei an ihre Erziehungsberechtigten vor Ort übergeben.

