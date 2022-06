Jubiläum wird gefeiert

Langenelz. Zur Feier „HLQ 30+1“ lädt Haus Lebensquell in Langenelz am Samstag, 25. Juni, und am Sonntag, 26. Juni, die Bevölkerung und alle Interessierten ein. Der Samstag, 25. Juni ist ab 18 Uhr ganz auf die Bedürfnisse der Jugend zugeschnitten mit Hotdogs, Spiel, Sport und Fun und ab 19.30 mit einem Live-Konzert des Rappers Lorenzo di Martino. Der Sonntag ist ein „Fest der Begegnung“ mit der Einführung neuer Mitarbeiter – und man hofft bis dahin noch sehr auf die dringend notwendige Erweiterung des Teams. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Einsegnung der Mitarbeiter.

Nach dem Mittagessen sind Anekdoten aus 30 Jahre HLQ und Hausführungen im Angebot, um 14 Uhr wird die hauseigene „Physiotherapie Langenelz“ eröffnet und um 15 Uhr weiß Dr. Martin Grabe, Ärztl. Direktor der Klinik Hohe Mark in Oberursel einiges zum Thema „Neu verbinden nach Corona“ zu berichten. Für die Kinder wird der Tag bereichert durch ein spezielles Programm. Es gilt für diesen Tag der Slogan der Familie Will „Wir laden uns gerne Gäste ein!“ L.M.

