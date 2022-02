JU Neckar-Odenwald: Kreis für Junge attraktiv machen

Walldürn/Neckar-Odenwald. Wie kann die JU einen Beitrag zur inhaltlichen Neuaufstellung der CDU leisten und dabei besonders die Themen der Jugend und des ländlichen Raums voranbringen? Unter anderem diese Frage stellte sich der Kreisausschuss der Jungen Union Neckar-Odenwald bei seiner ersten Sitzung in diesem Jahr am vergangenen Sonntag. Dabei kamen die Mitglieder zum ersten Mal im neuen Jahr wieder persönlich in Walldürn zusammen. Durch ein hybrides Sitzungsformat wurde auch die Möglichkeit geboten, vom heimischen PC mitzudiskutieren.

Zu Beginn hieß der JU-Kreisvorsitzende Dominik Kircher die Anwesenden willkommen. Ganz besonders begrüßte er den frisch gewählten Vorsitzenden der Jungen Union Baden-Württemberg, Florian Hummel, den Stadtverbandsvorsitzenden der CDU Walldürn, Fabian Berger, sowie den Bezirksgeschäftsführer der CDU Nordbaden, Jan Inhoff. Seit der letzten Sitzung habe sich die CDU-Bundesspitze personell komplett neu aufgestellt. Dies werde in der JU durchaus als Zeichen eines Aufbruchs gewertet und mit der Wahl von Friedrich Merz sei man ebenfalls sehr zufrieden.

Zunächst nutzte der neue Landesvorsitzende Florian Hummel die Gelegenheit, sich den anwesenden Mitgliedern noch einmal vorzustellen und zu verdeutlichen, welche Schwerpunkte er in seiner politischen Arbeit für die Junge Union Baden-Württemberg setzen möchte. Der 24-jährige Sinsheimer hat Politikwissenschaften, öffentliches Recht und Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg studiert. Unter anderem als Kreisvorsitzender der JU Rhein-Neckar, Gemeinderat und CDU-Vorsitzender von Sinsheim konnte er schon viele politische Erfolge feiern.

Landesverband aktiver machen

Für die nächsten Jahre als Landesvorsitzender hat er sich vor allem das Ziel gesetzt, den Landesverband noch aktiver zu machen. Wie die CDU muss sich auch die JU stets inhaltlich erneuern. Der Schlüssel dazu liege vor allem in der Einbindung der 8500 Mitglieder in Baden-Württemberg. Veranstaltungen für alle Mitglieder zu öffnen, ist dabei ein wichtiger Schritt. Durch einen mitgliederoffenen Landesausschuss zum Thema „China“ konnte Hummel dadurch bereits wichtige Impulse setzen. In der Basis der JU und der CDU gebe es viele Mitglieder mit Expertise in speziellen politischen Themenfeldern. Diese Ideen gilt es zu sammeln und als aktiven Input in den politischen Prozess miteinzubringen.

Projekte besprochen

Im Anschluss an diesen Appell des Landesvorsitzenden, die JU inhaltlich noch präsenter zu machen, wurden einige Projekte besprochen, für die sich die JU auf Kreisebene in Zusammenarbeit mit der CDU einsetzen möchte. Dabei geht es vor allem darum, den Neckar-Odenwald-Kreis für die junge Generation attraktiver zu machen. Sei es im Bereich der Veranstaltungen und Möglichkeiten zum Ausgehen oder der Mobilität. Verkehrskonzepte der Großstadt funktionieren im ländlichen Raum noch lange nicht. Was es brauche, sind flexible und durchdachte Konzepte. Im Bereich der Bildung sei der Kreis durch den DHBW-Standort Mosbach bereits gut aufgestellt. Nichtsdestotrotz braucht es weitere Förderung, um diesen Erfolg auch in der Zukunft zu erhalten und die Versorgung mit exzellenten Nachwuchskräften sicherzustellen.

In seinem Schlusswort sprach Dominik Kircher noch einige organisatorische Punkte an und verdeutlichte noch einmal, dass die Zeit in der Opposition nun die Möglichkeit biete, sich inhaltlich neu aufzustellen. Man freue sich auf die spannende Zeit und auf kommende Veranstaltungen getreu dem JU-Motto „party and politics“.