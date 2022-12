Jahresabschlüsse gebilligt

Höpfingen. Sein Einvernehmen erteilte der Bauausschuss dem Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Brunnengasse am Standort des ehemaligen Behelfsheims sowie dem Bau eines Carports und eines Gartenhauses auf dem Schlempertshof.

Durch den Unfall bei Waldstetten im September 2021 wurde die Erfelder Mühle vom Netz des Eigenbetriebs Wasserversorgung genommen. So hatte sich der Deutsche Härtegrad des Wassers auch durch den Zukauf weichen Bodenseewassers als 14 dH verbessert.

Das aber verursacht Mehrkosten von 16 000 Euro pro Jahr. Geht die Erfelder Mühle wieder ans Netz, erhöht sich der Härtegrad auf 19 dH. Bei sieben Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und einer Enthaltung beschloss der Rat bei seiner Sitzung im Sitzungssaal 19 dH bei einem Wasserentnahmegehalt von 50 800 Euro.

Einstimmig bewilligt wurden die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebs Wasserversorgung für 2019 (Bilanzsumme 2,572 Millionen Euro; Jahresgewinn 36 512,79 Euro) und 2020 (Bilanzsumme 2,612 Millionen Euro; Jahresgewinn 26 873,74 Euro).

Auch die neue Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung wurde einstimmig verabschiedet.

Hier ergaben sich zwei Änderungen: Künftig kann der Bürgermeister über die Bewirtschaftung von Mitteln nach dem Wirtschaftsplan bis 25 000 Euro im Einzelfall entscheiden; die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen erfolgen nach der Doppik bei 35 000 Euro Stammkapital. Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit wurde einstimmig verändert. Ergänzt wurde ein Passus, der bei Pflege und Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger während der Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeiten greift: Pro Sitzungstag werden 25 Euro ausbezahlt. Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Erfeld II“ auf Hardheimer Gemarkung wurde zugestimmt.

In nichtöffentlicher Sitzung wurden unter andere Grundstücksangelegenheiten und die Einstellung einer Auszubildenden für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten für 2023 beschlossen.

Nachdem sich die Situation für den Haushalt 2023 verbessert hatte, wird er im Januar beraten und beschlossen. Bürgermeister Hauk gab weiterhin bekannt, dass die vom Bundesrat beschlossene Umsatzsteuer 2b eine Verlängerungsoption bis zum 31. Dezember 2024 offen lässt, von der die Gemeinde Höpfingen Gebrauch macht.

Abgeschlossen ist die Gewässerschutzmaßnahme am Lochbach; die Fördermittel wurden abgerufen.

Neu auf der Homepage abzurufen ist das zentrale Vormerkprogramm „KitaDataWebhouse“: Hier kann jeder seine Kinder ab deren Geburt für einen Kindergartenplatz vormerken lassen.

Abschließend gab Bürgermeister Hauk die Termine für die ELR-Schwerpunktgemeinde bekannt: Die Treffen finden am 26. Januar (Rathaus Höpfingen) und 2. Februar (Turnhalle Waldstetten) statt, die Arbeitskreise tagen am 15. März in Waldstetten und am 22. März in Höpfingen. ad