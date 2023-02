IT-Systeme laufen wieder

Mosbach/Buchen. Die IT-Systeme der Neckar-Odenwald-Kliniken konnten nach dem großflächigen Ausfall wiederhergestellt werden. Damit ist ein Hackerangriff als Ursache ausgeschlossen. „Wir sind sehr froh, dass nun nach und nach die Systeme wieder funktionieren. Allen Beteiligten gilt ein herzlicher Dank für den schnellen und effektiven Einsatz bei der Problemlösung, aber auch bei der Patientenversorgung in und außerhalb der Klinik während des Ausfalls“, sagt der Geschäftsführer der Neckar-Odenwald-Kliniken Frank Hehn.

Hardwaredefekt

Die Ursache für den Ausfall lag in einem Hardwaredefekt im Rechenzentrum der Kliniken, der wiederum in der Kliniksoftware die für einen Cyberangriff vorgesehenen Schutzmechanismen ausgelöst hat. Entsprechend waren auch IT-Experten bis in den Donnerstagabend von einem Angriff ausgegangen.

„Dass der Schutz der Klinikdaten funktioniert hat, ist eigentlich eine sehr gute Nachricht. Wir müssen nun allerdings analysieren, wie man solche Softwarereaktionen in Zukunft vermeiden oder zumindest noch schneller wieder rückgängig machen kann“, erläutert Hehn.

Versorgung war sichergestellt

Entsprechend können die Standorte der Kliniken in Mosbach und Buchen nun wieder Notfallpatienten aufnehmen. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken war ohnehin jederzeit sichergestellt, so das Landratsamt in einer Mitteilung.