IT-Systeme der Kliniken ausgefallen

Mosbach/Buchen. Die Neckar-Odenwald-Kliniken sind seit Donnerstagvormittag von einem flächendeckenden Ausfall der IT-Systeme betroffen.

Die Klinikleitung hat daraufhin umgehend auch externe IT-Experten eingeschaltet, um die Funktionsfähigkeit der Systeme wieder so schnell wie möglich herzustellen. Ebenso wurde vorsorglich die für Cyberkriminalität zuständige Stelle des Landeskriminalamts informiert.

Ob es sich allerdings tatsächlich um einen Hackerangriff handelt, lässt sich zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abschließend beurteilen.

Versorgung sichergestellt

Aufgrund des Ausfalls mussten die beiden Standorte der Kliniken in Mosbach und Buchen von der Notfallversorgung abgemeldet werden. Notfallpatienten werden nun in benachbarten Kliniken behandelt. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Neckar-Odenwald-Kliniken ist sichergestellt.