Inzidenz unter Ungeimpften im Neckar-Odenwald-Kreis bei 330,2

Während bundesweit seit Tagen neue Höchststände bei den Infektionszahlen zu verzeichnen sind, hat die vierte Welle der Corona-Pandemie auch im Neckar-Odenwald-Kreis deutlich an Fahrt gewonnen. Nach 73 neuen Fällen am Donnerstag hat das Landratsamt am Freitag weitere 73 Infektionen bestätigt. Zum Vergleich: Auf den Höhepunkten der bisherigen Wellen lagen die Spitzenwerte bei den täglichen

...