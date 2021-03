Neckar-Odenwald-Kreis. Erfreulich niedrige Neuinfektionszahlen meldete das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises in den vergangenen drei Tagen. Wie schon am Montag gab es am Dienstag lediglich zwei neue Corona-Fälle im Kreis. Das führt dazu, dass die Sieben-Tage-Inzidenz von 43,2 auf 35,5 sinkt. Nach Angaben des Landratsamtes waren keine Gemeinschaftseinrichtungen betroffen. Bei einem bereits bestätigten Infektionsfall wurde eine Mutation festgestellt.

Noch 89 aktive Fälle kreisweit

Nachdem vier Personen gegenüber dem Vortag als genesen gelten, gibt es damit derzeit 89 aktive Fälle im Neckar-Odenwald-Kreis. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 4307 Personen mit dem Corona-Virus infiziert, davon 4096 sind nicht mehr infektiös.

Im Main-Tauber-Kreis wurden am Dienstag acht neue Fälle einer Infektion mit dem Virus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt dort bei 53,6.

Für Fragen der Bürger zu den Corona-Fällen und zur Pandemie stehen im Landratsamt Mitarbeiter werktags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags von 11 bis 15 Uhr unter den Telefonnummern 06261/843333 sowie 06281/52123333 zur Verfügung. Bild: dpa