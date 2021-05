Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus ist am Donnerstag im Neckar-Odenwald-Kreis auf 6250 gestiegen. Das sind 16 Fälle mehr als am Mittwoch. Betroffen sind die Realschule Osterburken mit einem Fall und die Seniorenbetreuung Götz in Adelsheim mit zwei Fällen. Bei bereits bestätigten Infektionen wurden in sechs Fällen Mutationen festgestellt.

