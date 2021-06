Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises meldete am Wochenende vier weitere Fälle einer Corona-Virus-Infektion. Alle Vier am Samstag, am Sonntag gab es keinen neuen Fall. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI bei 30,6. Am Samstag war in der Kindertagespflege Schatzinsel eine Gemeinschaftseinrichtungen betroffen. Bei acht bereits bestätigten Infektionen wurden am Samstag Mutationen

...