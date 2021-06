Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Neckar-Odenwald-Kreis geht weiter zurück. Nachdem er am vergangenen Freitag noch bei 11,8 lag, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag eine Inzidenz für den Landkreis von 2,1. Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag eine neue Infektion. Die Gesamtzahl steigt damit auf 6347. Derzeit sind noch 18 Fälle im Landkreis aktiv. 6188 Personen sind

...