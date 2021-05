Dem Gesundheitsamt des Landratsamtes wurden am Mittwoch und Donnerstag 96 neue Fälle einer Coronainfektion gemeldet. 54 am Mittwoch, 42 am Feiertag Christi Himmelfahrt. Bei schon bestätigten Infektionen wurden am Mittwoch 41 weitere Mutationen festgestellt, am Donnerstag 18.

Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 139,2. Dieser Wert ist maßgeblich

...