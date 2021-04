Internetlotsen stellen ihre Arbeit ein

Neckar-Odenwald-Kreis. Die Internet-Lotsen im Neckar-Odenwald-Kreis stellen ihre Arbeit mit älteren und behinderten Menschen ein. Nach vierzehn Jahren endet die Unterstützung beim Umgang mit digitalen Medien. 14 Ehrenamtliche waren im Jahr 2006 im Rahmen des Projekts „Land ohne Barrieren (LOB)“ zu Internet-Lotsen ausgebildet und mit einem Zertifikat ausgezeichnet worden. Das Ziel ihrer Hilfeleistungen war es, jeden Teilnehmer, mit und ohne Einschränkungen, die uneingeschränkte und barrierefreie Nutzung des Internets zu ermöglichen. Ihr Leitspruch war „barrierefreies Internet im ländlichen Raum“.

AdUnit urban-intext1

Die Hilfesuchenden meldeten sich per Telefon. Es wurde ein Termin vereinbart. Die Internet-Lotsen besuchten sie zuhause und arbeiteten mit ihnen an ihren Computern.

Mitte 2008 beschlossen die Internetlotsen, dass die Teilnehmer zu ihnen kommen und nicht sie zu den Teilnehmern. Die Bildungswerkstatt stellte den Raum und Computer zur Verfügung. Ab diesem Zeitpunkt gab es keine Altersgrenze mehr. Auf besonderen Wunsch machten die Internetlotsen weiterhin Hausbesuche. Unterstützt wurden die fortan vom Kreisseniorenrat im Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Gruppe begann 2010 ihre Aktivitäten in den Schulungsräumen des Kolpingwerks, wo ihnen der Raum mit 14 Notebooks und Präsentationsleinwand zur Verfügung gestellt wurde. Die Hilfe wurde nie als Kurse angeboten. Wer als Computernutzer Unterstützung benötigte, konnte zu den wöchentlichen Treffen kommen – oder wurde auf Wunsch zuhause besucht.

AdUnit urban-intext2

Die Gruppe der aktiven Internet-Lotsen verkleinerte sich im Lauf der Jahre auf drei bis vier Personen. Die wöchentlichen Treffen wurden von Harald Wagner und Kurt- Rainer Maier aus der ersten Lotsen-Generation geleitet. Seit 2010 unterstützen die Internetlotsen die Arbeit des Kreisseniorenrats bei den Schulungen zum „Fahrkartenkauf online“.

Veränderte Ansprüche

Im Jahr 2012 boten sie zusätzlich auch im Mehrgenerationshaus Mosbach ihre Dienste an, mit zehn von Sponsoren gestifteten Computern. Zusätzlich konnten nun die Gäste auch eigene mobile Geräte zu den wöchentlichen Treffen mitbringen. Als neuer Internetlotse kam Uwe Brauch zu der Gruppe, im Jahr 2016 stieg als vierter Mitarbeiter Ulrich Nutzinger mit seiner Fachkompetenz in die Arbeit mit ein.

AdUnit urban-intext3

Ziel der Arbeit war es immer, einer wachsenden Zahl von älteren Menschen, die sich der digitalen Technik aufgeschlossen zeigen, beim Überwinden von technischen Barrieren zu helfen. Über die Jahre änderte sich der Anspruch der Hilfesuchenden vom allgemeinen Grundwissen über Computer hin zu gezielten Fragen bei der Nutzung von mobilen Geräten wie Notebooks, Tablets und Smartphones. Hinzu kam die Unterstützung bei der Nutzung von Software zur Kontaktpflege innerhalb der Familie und Bekanntschaft, beispielsweise mit Programmen wie „WhatsApp“ oder „Skype“. Zunehmend mehr wurde auch die Bildbearbeitung am PC gefragt und hilfreich unterstützt.

AdUnit urban-intext4

„Wir haben die Internetlotsen gern unter unser Dach aufgenommen und danken für die jahrelange freiwillige Arbeit zum Wohl der älteren Menschen im Kreis“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisseniorenrats. Man habe sich stets darauf verlassen können, dass es ein festes Unterstützungsangebot für Senioren bei der Nutzung digitaler Medien gab. „Jetzt stellt sich für uns die Frage, wie es weitergehen soll mit der Hilfe für Ältere, wenn es keine Internetlotsen mehr gibt, die helfen können.“

„Online-Paten“

Das Mehrgenerationenhauses in Mosbach hat ein neues Angebot „Online-Paten“ ins Leben gerufen. Wer sich zu einem solchen Paten schulen lassen will, kann sich bei Katrin Meik, Telefon 06261/6744010 oder per E-Mail an mgh-mosbach@t-online.de melden. Freiwillige, die sich angesprochen fühlen, werden noch im April vom Landesmedienzentrum in vier Online- Schulungen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Die Online-Paten geben dann ihr Wissen an die Hilfesuchenden weiter. Unterstützende Angebote in Buchen gibt es vom dortigen Mehrgenerationenhaus und beim Bürgernetzwerk Buchen.