Mosbach. Die Coronakrise sorgt für das Aus: Das „Inputt“ auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände an der B 27 wird nicht mehr öffnen. Zu diesem Entschluss kamen die Gesellschafter der ISO gGmbH. Die seit 2013 bestehende Abenteuergolfanlage war einer von mehreren Arbeitsbereichen für Menschen mit Unterstützungs- und Assistenzbedarf der ISO. Die pandemiebedingten Einschränkungen und der Ausfall der Einnahmen aus der Gastronomie ließen den Verantwortlichen keine Wahl, als das „Inputt“ endgültig zu schließen.

Mitarbeiter weiterbeschäftigt

AdUnit urban-intext1

„Die Corona-Krise hat uns vergangenes Jahr schwer getroffen“, so ISO-Geschäftsführerin Dr. Claudia Zonta. Viele Unternehmen der Region hätten mit eigenen Auftragsrückgängen zurechtkommen müssen. In der Folge konnten sie nicht mehr wie zuvor den Inklusionsbetrieb mit Montage- und Konfektionierungsleistungen beauftragen. „Wir mussten im April Kurzarbeit anmelden, um als Gesellschaft durch die Krise zu kommen.“ Die bislang im „Inputt“ Tätigen konnten alle weiterbeschäftigt werden. Das Unternehmen besteht seit 1996, Gesellschafter sind aktuell die Johannes-Diakonie, der Evangelische Kirchenbezirk Mosbach und das Diakonische Werk im Neckar-Odenwald-Kreis.

Pläne für Nachnutzung

Bereits konkrete Überlegungen gibt es für die weitere Nutzung des Areals. So könnte an Ort und Stelle ein mehrgruppiger Kindergarten entstehen, so Mosbachs Oberbürgermeister Michael Jann. Dies sei unter anderem mit Blick auf die Bebauung des „Hungerbergs“ oberhalb der Diakonie-Klinik ein wichtiger Schritt, um den Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen in der Stadt zu decken. „Wir denken an einen inklusiven Kindergarten in Trägerschaft der Johannes-Diakonie“, betont das Stadtoberhaupt. Noch stünden allerdings die notwendigen städtischen Gremienbeschlüsse aus, auch das nötige Baurecht zur Gebäudeerweiterung müsse hergestellt werden.