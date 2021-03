Liebe Mitbürgerinnen,

Peter Hauk, CDU. © Bernd Respondek

liebe Mitbürger,

Wir leben in Zeiten der Corona-Pandemie in Ungewissheit, wie wir aus der Krise herauskommen. Ich sage Ihnen allen herzlichen Dank, dass Sie in dieser besonderen Zeit die Regeln einhalten, nicht quer, sondern an andere denken und mithelfen, die Pandemie zu meistern. Den Menschen wird viel abverlangt. Ein Ende schaffen wir nur gemeinsam!

Die Parteien bieten unterschiedliche Konzepte, wie die Zeit nach Corona aussehen soll. Die CDU wird alles dafür tun, dass Baden-Württemberg Innovationsland Nr. 1 bleibt. Ideologische oder populistische Forderungen wie die Abschaffung des Verbrennermotors oder die Umstellung auf reinen Ökolandbau haben dabei keinen Platz. Wir wollen die ökologischen Probleme anpacken – mit Innovation und Technologie. So kann es uns gelingen, den Klimawandel ökonomisch zu meistern, um attraktive Arbeitsplätze und Wohlstand auch im ländlichen Raum zu erhalten! Dafür braucht es eine intakte Infrastruktur. Wir wollen gute Straßen, den „Sprinter“ auf der S-Bahn nach Mannheim, den Bahnknoten Seckach stärken und die Frankenbahn beschleunigen. Eine Jahrhundertchance eröffnet sich durch den Glasfaserausbau für unsere Städte und Gemeinden. Mit „Toni“ der BBV Deutschland kann es mit unser aller Zutun gelingen, unsere Häuser und Firmen zukunftsfähig an die Datenautobahn anzuschließen. Das steigert die Standortqualität und wird junge Menschen vom Verbleib auf dem Land überzeugen. Deshalb gilt es, unsere Ortskerne weiterzuentwickeln. In den vergangenen fünf Jahren konnte ich als Minister für den Ländlichen Raum das Finanzvolumen im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum auf fast 100 Millionen Euro verdoppeln.

Steuergelder, mit denen die Attraktivität, Wohn- und Lebensqualität und die Arbeitswelt in unseren Gemeinden nachhaltig gestärkt wurden. Mit der Waldstrategie 2050 haben wir eine klare Richtung festgelegt, die den Wald langfristig gegen den Klimawandel stärken wird. Dem Klimawandel ökonomisch und technologisch zu begegnen, ist die größte Herausforderung des Jahrhunderts! Der Schlüssel dafür liegt in der Bewusstseinsbildung und in einer Top-Schulbildung. Zeitgemäße, moderne und flexible Bildungseinrichtungen sind dafür grundlegend.

Jeder Euro, der in die Bildung fließt, ist gut investiert. Dabei denke ich besonders an die Stärkung des DHBW-Standorts Mosbach und an das Ganztagsgymnasium Osterburken. Vor uns liegen herausfordernde Zeiten. Mit Erfahrung, Tatkraft und Leidenschaft setze ich mich für die Menschen im Landkreis ein. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme! Vielen Dank!