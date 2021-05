„Inner Wheel“ spendet für Kinderschutzbund

Neckar-Odenwald-Kreis. Auch oder gerade in Pandemiezeiten will der Inner Wheel Club Neckar-Odenwald Mai helfen. Um die wertvolle Arbeit des Kinderschutzbundes zu unterstützen, übergaben Elke Mattusch-Großkopf und Marianne Heck vom Inner Wheel Club einen Spendenscheck über 500 Euro an Anette Weigler (Leitung der Geschäftsstelle des Kinderschutzbunds NOK) und Vorstandsmitglied Gabriele Methfessel. Unter anderem mit dem Programm „Kinderrechte on Tour“ („Kontour“) will der Kinderschutzbund Kinder stärken, indem deren Wünsche und Vorstellungen in Kommunen besser wahrgenommen werden. Workshops, Online-Seminare für Erzieher und Lehrer, Themenabende für Eltern und Unterrichtseinheiten für Kinder und Jugendliche sind nur einige der Programmpunkte, die es ermöglichen sollen, Kommunen, Unternehmen und Institutionen als kinderfreundliche Orte zu erleben. Denn schließlich sind die Kinder unser aller Zukunft, so die Vertreterinnen des Clubs. Bild: Inner Wheel

AdUnit urban-intext1