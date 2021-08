Informationen zu Carsharing

Mosbach. Dem steigenden Interesse an Carsharing trägt die Arbeitsgemeinschaft Stadtmobil mit einem Beratungsangebot Rechnung. In Mosbach kann man sich am Samstag, 21. August, am Palm’schen Haus am Marktplatz über das Thema Charsharing informieren. Von 10 bis 13 Uhr beantworte ein Mitarbeiter von Stadtmobil Fragen von Interessenten. Mehr und mehr Bürger steigen auch in der Region beim Carsharing ein und nutzen die beiden in Mosbach angebotenen Fahrzeuge gemeinsam mit anderen. CarSharing ist die Alternative zum eigenen Auto und lohnt sich für alle, die weniger als 10 000 Kilometer im Jahr fahren. Im Vergleich zu Autobesitzern haben Carsharing-Nutzer mehr Zeit und weniger Ärger. Sie kümmern sich weder um die Kfz-Versicherung noch um Werkstattbesuche oder TÜV.

Stadtmobil Rhein-Neckar ist der Carsharing-Anbieter der Rhein-Neckar-Region und bietet in 29 Kommunen seinen rund 13 000 Kunden über 600 Autos an rund 260 Stationen an. Weitere Informationen gibt es unter https://rhein-neckar.stadtmobil.de/stadtmobil/gemeinwohloekonomie/. Stadtmobil kooperiert mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN): Wer eine Jahres- oder Halbjahreskarte des VRN besitzt, spart bei der Anmeldung bei stadtmobil. Weitere Informationen gibt es unter www.stadtmobil.de und Telefon 0621/12 85 55 85.