Etwa eine halbe Millionen Menschen leiden in Deutschland an der Parkinson-Krankheit. Am 11. April wird jährlich mit dem Weltparkinsontag auf diese Erkrankung aufmerksam gemacht.

Odenwald-Tauber. Die Parkinson-Krankheit ist tückisch. Bestimmte Nervenzellen im Gehirn sterben ab. Dadurch verlangsamen sich die Bewegungen der Betroffenen. Muskeln werden steif, Arme und Beine beginnen in Ruhe

...