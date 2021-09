In Krautheim: 250 Kilogramm Zwetschgen geklaut

Krautheim. Unbekannte haben in der Zeit von 1. bis 8. September in Krautheim-Horrenbach etwa 250 Kilogramm Zwetschgen entwendet. Auf einem Flurstück im Krautheimer Weg plünderten sie sechs Obstbäume, so die Polizei. Aufgrund der großen Menge wird vermutet, dass die Zwetschgen zum Schnapsbrennen verwendet werden sollen.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940/9400 entgegen.

