Neckar-Odenwald-Kreis. Die Mitglieder der Kommunalen Gesundheitskonferenz haben sich dazu entschlossen, den Schwerpunkt im laufenden Jahr auf die Stärkung der Resilienz in der Bevölkerung zu legen.

Mit Hilfe einer digitalen und interaktiven Veranstaltungsreihe möchten die Verantwortlichen interessierte Bürger in das Thema einführen und Unterstützung an die Hand geben.

„Unser persönliches Ziel für die kommenden Monate sollte es sein, in der Pandemie nicht nur die natürlich alles beherrschenden negativen Auswirkungen, sondern auch positive Aspekte wahrzunehmen“, erklärt Landrat Dr. Achim Brötel.

Unter dem Begriff „Resilienz“ fasst man unter anderem die Fähigkeit zusammen, auch in schwierigen Situationen positive Dinge zu sehen und lösungsorientiert zu denken. Ist eine Person resilient, so zerbricht sie eher nicht an hohen Belastungen oder einer Lebenskrise, sondern geht gestärkt daraus hervor.

Diese Art der seelischen Widerstandsfähigkeit ist erlernbar: Genauso wie man einen Muskel im Körper trainiert, um auf physischer Ebene stärker zu werden, ist es auch möglich, innere Widerstandskraft auf- und ausbauen. Die Kommunale Gesundheitskonferenz bietet deshalb zu dem Schwerpunktthema das Jahr über verschiedene Angebote unter dem Motto „Krisenpower – wie wir gestärkt da raus gehen“ an.

Zunächst startet die Kommunale Gesundheitskonferenz in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk im Neckar-Odenwald-Kreis ab dem 12. April digitale Themenabende.

Die vier folgenden Abende geben einen sehr guten Einblick und zeigen auf, mit welchen Möglichkeiten die eigene Widerstandsfähigkeit gestärkt werden kann:

12. April: „Ich hol’ mir Freude ins Leben!“

26. April: „Es gibt ein Problem? – Ich finde eine Lösung!“

10. Mai: „Gemeinsam sind wir stärker!“

17. Mai: „Leitsterne in meinem Leben“.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Den Teilnehmern wird die Möglichkeit geboten, sich aktiv in die Anregungen der Referentinnen einzubringen. Die Veranstaltungen werden von der AOK Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt. Die Veranstaltungsreihe ist kostenlos.

Die Anmeldung ist für einen Abend oder mehrere Termine bei der Geschäftsstelle der Kommunalen Gesundheitskonferenz Neckar-Odenwald-Kreis unter melanie.rudolf@neckar-odenwald-kreis.de sowie telefonisch unter 06261/84 1002 möglich.