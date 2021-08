Das Kreisimpfzentrum (KIZ) in Mosbach bietet auch in der Woche die Möglichkeit, Erst- und Zweitimpfung ohne vorherige Terminbuchung zu erhalten. Bereits gebuchte Impftermine behalten ihre Gültigkeit.

Verabreicht werden am Montag Impfstoffe von Biontech und Moderna (7 bis 14 Uhr), am Dienstag Moderna und Johnson & Johnson (7 bis 21 Uhr), am Mittwoch AstraZeneca und Biontech (7 bis 14

...