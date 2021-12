Impfstützpunkt in Fahrenbach geht in den Volllastbetrieb

Neckar-Odenwald-Kreis/Fahrenbach. Der regionale Impfstützpunkt in Fahrenbach geht am kommenden Wochenende mit drei Impfstraßen in den Volllastbetrieb. Ermöglicht wird dies durch die Neckar-Odenwald-Kliniken, die zwei Impfteams stellen. Entsprechend werden am Donnerstag, 9. Dezember ab 15 Uhr über 1200 zusätzliche Termine für den Zeitraum zwischen dem 11. und dem 15. Dezember freigeschaltet.

„Die Bereitstellung von zwei Impfteams ist ein weiterer, wichtiger Beitrag unserer Neckar-Odenwald-Kliniken zur Pandemiebekämpfung. Angesichts von aktuell 22 Corona-Fällen und mehreren Verdachtsfällen auf den Isolier- und Intensivstationen, die zum Teil unter Beatmung versorgt werden, ist dieses Engagement den Kliniken ganz besonders hoch anzurechnen“, betont Landrat Dr. Achim Brötel.

Die Terminvergabe für die zusätzlichen Termine erfolgt über das schon bekannte Onlinesystem sowie telefonisch. Anmeldungen sind ausschließlich über die Internetseite www.neckar-odenwald-kreis.de/impfstuetzpunkt sowie die Telefonnummer 06261/841111 möglich. Die Telefone sind am Donnerstag zwischen 15 und 18 Uhr besetzt. Trotz der vielen Termine ist mit einer erheblichen Nachfrage zu rechnen. Auch im Impfstützpunkt selbst kann es im Volllastbetrieb zunächst zu Verzögerungen kommen, bis die Abläufe eingespielt sind.

Grundsätzlich können Personen ab 18 Jahren Auffrischungsimpfungen erhalten, wenn die zweite Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Die Stiko räumt einen flexiblen Umgang mit dem Zeitabstand ein. Eine Verkürzung des Impfabstands auf fünf Monate kann im Einzelfall oder wenn genügend Kapazitäten vorhanden sind erwogen werden. Im regionalen Impfstützpunkt in Fahrenbach wird von dieser Regelung Gebrauch gemacht. Eine Impfung vor Ablauf dieser fünf Monate ist allerdings nicht möglich. Personen, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben und danach eine Impfstoffdosis erhalten haben, sollen nach sechs Monaten ihre Auffrischungsimpfung erhalten. Der Abstand von sechs Monaten gilt auch für Personen, die trotz einer Covid-19-Impfung an Corona erkrankt waren. Diese Fristen werden auch im Sinne der Transparenz vor der Impfung tagesgenau kontrolliert.

Auffrischungsimpfungen von über 30-jährigen erfolgen ausschließlich mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna. Hiervon ausgenommen sind Schwangere und Stillende. Diese erhalten wie alle Personen unter 30 Jahren zur Auffrischung den Impfstoff von Biontech. Für Personen unter 18 Jahren ist derzeit keine Auffrischungsimpfung vorgesehen. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren erhalten den Impfstoff von Biontech. Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren sollten mit einem Erziehungsberechtigten zum Impftermin erscheinen. Ab dem Alter von 14 Jahren können Jugendliche geimpft werden, wenn eine schriftliche Einverständniserklärung vorliegt.

Auch im zweiten Impfstützpunkt des Kreises in Bödigheim wird zeitnah der Betrieb aufgenommen. Ein Team der Neckar-Odenwald-Kliniken wird dann von Fahrenbach nach Bödigheim verlagert. Über den Start der Terminvergabe für den Stützpunkt Bödigheim wird rechtzeitig informiert.