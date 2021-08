Impfen ohne Terminstress und direkt vor Ort: Das Kreisimpfzentrum bietet aufgrund des guten Zuspruchs weitere Corona-Impftermine in Städten und Gemeinden des Neckar-Odenwald-Kreises an. Die nächste Aktion findet am Donnerstag, 26. August, im Rahmen des „Dürmer Feierabends“ von 15.30 bis 20 Uhr im katholischen Pfarrheim in Walldürn statt. Eine weitere Möglichkeit zur unkomplizierten Impfung

...