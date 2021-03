  Im Streit mit der Axt zugeschlagen

Hüngheim. Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt aktuell die Mosbacher Kriminalpolizei. Hintergrund ist ein Streit zwischen einem 65-Jährigen und einem 68-Jährigen am Montag kurz nach 15 Uhr auf einer Wiese bei Hüngheim.

Im Verlauf der Auseinandersetzung ging der Jüngere mit einer erhobenen Axt auf seinen Kontrahenten zu. Dieser stürzte beim Zurückweichen zu Boden und fiel auf den Rücken. Der Angreifer schlug mit der Axt zu, traf den 68-Jährigen jedoch nicht. Der nächste Angriff konnte von zwei dazu eilenden Zeugen verhindert werden, so dass der 68-Jährige unverletzt blieb. Der 65-Jährige wurde wenig später von einer alarmierten Streife des Polizeipostens Adelsheim vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Mosbach übernommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand besteht der Tatverdacht des versuchten Totschlags. Deshalb wurde der 65-Jährige am Dienstagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mosbach einem Haftrichter beim AG Mosbach vorgeführt und in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.



