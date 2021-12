Im Straßengraben überschlagen

Roigheim. Ein junger Mann befuhr am Samstag gegen 16.50 Uhr mit seinem silberfarbenen Hyundai die L 1095 von Roigheim kommend in Richtung Sennfeld, teilte die Polizei mit. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und überschlug sich zweimal im Straßengraben. Anschließend beobachtete ein Zeuge, wie der Mann zu Fuß in den Wald flüchtete.

Hubschrauber im Einsatz

Wenige Minuten später eintreffende Polizisten entdeckten im stark deformierten Fahrzeug Blut. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet, wurden Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass der gesuchte Mann nach dem Unfall aus dem Wald gekommen und in Richtung Sennfeld gegangen sei.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132/93710, entgegen.