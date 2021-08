Im Odenwälder Boten vom 15. November 1865 meldete sich der „Wolf“ selbst zu Wort

In der Ausgabe vom 15. November 1865 des „Odenwälder Boten“ meldete der Wolf selbst zu Wort: „An den Jagdliebhaber, der mich gerne erlegen möchte“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Du willst also in diesem Winter mir auf den Pelz steigen und meinst, ich laufe Dir beim Schnee im Wald herum, damit Du an einem schönen Tag nur nach mir greifen kannst. Ich stehe mit den Jagdpächtern im Odenwald auf ganz gutem Fuß, die mir nicht so leicht etwas zu leid thun, was sie schon oft bewiesen haben. Tagtäglich begegne ich einem oder dem anderen Jäger, aber entweder wollen sie mich nicht sehen oder können sie meinen Anblick nicht ertragen. (...) Erst kürzlich lief ich einem Jäger auf drei Schritte entgegen; ich erschrak wirklich etwas, aber als ich seine gutmüthige Miene sah, hatte ich keine Furcht mehr und trodelte ruhig weiter. Man nimmt mir übel, daß ich auch Schaafe zerreiße, und ich bin doch so bescheiden, daß ich nur an herrenlose Schaafe gehe, denn noch nie traf ich einen Schäfer bei seiner Heerde, auch gehe ich gar nicht hin, wenn ich einen Schäfer widdere, denn ich kann die Wilderei nicht leiden.

Ja Jagdliebhaber! Deine Aufhetzung der Jäger gegen mich hilft Dir nichts, wenn auch wieder einmal eine große Jagd auf mich gehalten sollte werden. Ich habe nur meine Unterhaltung dabei, an den ergötzlichen Aufzügen und dem lustigen Treiben, es erinnert mich nur lebhaft an das Jahr 1848 in der Rheinpfalz drüben, wo ich mich bei Verwandten aufhielt und dergleichen öfters sah. Mit Deiner Ladgeschichte ist auch nicht viel, denn Nr. 0 (Schrotgröße) thun mir nicht viel, ich habe schon mehrere derartige Dinger auf dem Pelz und die ich nicht groß ästimire.

Mit Kugeln ist es auch nicht viel zu machen, denn ich kann springen und wenn die Kugeln gar aus der neumodischen Flinte geschossen werden, sind sie gar nicht zu fürchten, was man diesen Sommer im Prinz Carl in Mosbach öfters gesehen hat. Nun adieu, guter Freund, auf Wiedersehen beim ersten Schnee, gebe aber Acht, daß Du nicht auf falsche Fährte geräthst“. Gezeichnet: „Der Wolf“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2