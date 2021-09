Die Verkehrswacht bietet in Zusammenarbeit mit dem Kreisseniorenrat am Donnerstag, 9. September, ein Fahrsicherheitstraining für Senioren mit dem eigenen Auto an.

Die Durchführung liegt in den bewährten Händen von Peter Henrich und seinen Mitstreitern der Verkehrswacht. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr auf dem Parkplatz zum Schulgelände der Gemeinschaftsschule in Limbach. Das

