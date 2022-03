Im Neckar-Odenwald-Kreis: „Gesichter des weltoffenen Deutschlands”

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis. „Sie sagen Ja zu Deutschland, so wie Deutschland Ja zu Ihnen sagt!“: Mit diesen Worten begrüßte Landrat Dr. Achim Brötel die elf Personen aus sechs Ländern, die bei der 22. Einbürgerungsfeier des Neckar-Odenwald-Kreises ihre deutsche Staatsbürgerschaft erhielten. Die durchaus würdevolle, von Lea Zytke (JMK-Musikschule) am Akkordeon untermalte Feier fand in der Buchener Hauptstelle der Sparkasse Neckartal-Odenwald statt.

Als deren stellvertretender Vorstandsvorsitzender leitete Martin Graser den Abend ein. Gekonnt nahm er Bezug auf die jüngsten politischen Ereignisse in der Ukraine, die auch in Deutschland für Beklemmungen und Fassungslosigkeit sorgen. Gerade angesichts dieser prekären Lage sei das deutsche Grundgesetz, zu dem sich die Neubürger bekennen, ein starker Anker. „Es beinhaltet jedoch auch Regeln und hält bisweilen zu Kompromissen an“, hob Graser hervor.

Hier aber helfe die Gemeinschaft: „Wir alle gehören zusammen und sind dieses Land, das durch Zuwanderung interkultureller, bunter und vielfältiger wird“, merkte er an. In diesem Sinne seien Menschen mit Migrationshintergrund „kein Ballast, sondern eine echte Bereicherung“. Deren Entscheidung für Deutschland sei „eine Entscheidung zum Grundgesetz, seinen Werten und der neuen Heimat“.

Er leitete über zu Landrat Dr. Achim Brötel, der die aus Dänemark, Ecuador, Italien, Syrien, der Türkei und der Ukraine stammenden Einzubürgernden begrüßte. „Fremd ist man nur solange, wie man sich an einem Ort fremd fühlt“, konstatierte er und bezeichnete die Neuankömmlinge als „Gesichter des weltoffenen Deutschlands von heute“. In dessen Gesellschaft könne sich jeder ehrenamtlich, politisch und kirchlich einbringen, wozu er ausdrücklich aufrief: „Nur dann kann der gemeinsame Weg tatsächlich gelingen“, hob Brötel hervor.

Die Einbürgerung als Solche sei zwar ein wichtiger Schritt, doch solle niemand die Kultur seiner Vorfahren hinter sich lassen - ganz im Gegenteil solle man „ruhig an seinen Wurzeln festhalten, aber auch Neue wachsen lassen“. So könne man von einem „Bekenntnis zur gemeinsamen Zukunft in Deutschland“ sprechen, die von friedlichem Miteinander, Offenheit und Respekt dominiert sein möge.

Für die Stadt Buchen gratulierte Bürgermeister-Stellvertreterin Simone Farrenkopf den Neuankömmlingen. Die Einbürgerungsfeier sei „ein freudiger Anlass in einer schwierigen Zeit“ und ähnlich hoffnungsvoll wie dereinst das Einschreiten von Geistlichem Rat Pfarrer Heinrich Magnani und Architekt Egon Eiermann: Als das kleine Hettingen nach dem Zweiten Weltkrieg 600 Heimatvertriebe aufzunehmen hatte, leisteten sie mit der Eiermann-Magnani-Siedlung beispielhafte Aufbauarbeit.

Insofern beglückwünschte sie auch die elf im gesamten Kreisgebiet wohnhaften Neubürger zu ihrem „Neustart in einem fremden Land“. Dieser sei ein authentischer Beweis dafür, dass Integration bei entsprechendem Willen und der Unterstützung Gleichgesinnter gelingen kann.

Stellvertretend für die Einzubürgernden steuerte die in Ecuador geborene Ennice Dennisse Logrono Contreras eine kurze Ansprache bei. Bereits 2018 tauschte sie das Leben ihrer Heimatstadt Guayaquil gegen Buchen ein, wo sie ihr privates Glück gefunden habe. Anschaulich sprach sie von einem „wichtigen Schritt ihres Lebens“ und dankte für die gegebene Chance. Dabei stünden sich die Menschen oft näher als gedacht: „Obwohl wir aus verschiedenen Ländern und Kulturen stammen, verbindet uns das Gleiche“, betonte sie. Um den Neubürgern den Kreis näher zu bringen, klärte ein Kurzfilm über den 27 Städte und Gemeinden umfassenden Kreis, seine landschaftlichen und kulturellen Eckpfeiler sowie Industrie, Gewerbe, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten auf. Auf Abstand und trotzdem feierlich zelebrierte Dr. Achim Brötel die Einbürgerung. Neben den offiziellen Dokumenten verteilte er kleine Präsente an die Einzubürgernden und wies auf ein rechtliches Kuriosum hin: Der förmliche Akt ist erst dann vollzogen, wenn die Urkunde persönlich entgegengenommen wurde. ad

