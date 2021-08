Sechs neue Fälle wurden dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises am Freitag gemeldet, fünf davon waren Reiserückkehrer, in einem Fall ist die Infektionsquelle unklar, so Jan Egenberger, Pressesprecher im Landratsamt. Damit steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf 6407. Als „aktive Fälle“ gelten 32 Erkrankte. Das Landesgesundheitsamt meldete am Freitag eine Sieben-Tage-Inzidenz für

...