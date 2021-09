Im Neckar-Odenwald-Kreis: 18 neue Coronavirus-Infektionen

Covid-19 Im Main-Tauber-Kreis: 23 neue Corona-Fälle bestätigt

Insgesamt 23 neue Fälle einer Corona-Infektion wurden im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch bestätigt. Die betroffenen Personen leben in sieben Städten und Gemeinden des Landkreises. 21 Personen befinden sich in häuslicher Isolation und zwei Personen werden stationär behandelt. Es handelt sich in mindestens zehn Fällen um Kontaktpersonen zu bekannten Fällen sowie um sechs Personen, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit 5832. 21 weitere Genesene {element} Die Zahl der Genesenen steigt um 21 Personen auf 5577. Somit sind derzeit 164 Personen im Landkreis aktiv von einer nachgewiesenen Infektion betroffen. Sie verteilen sich auf das Gebiet der Kommunen Ahorn: 1, Assamstadt: 3, Bad Mergentheim: 42 (+6), Boxberg: 10 (+4), Creglingen: 4 (+1), Freudenberg: 8, Großrinderfeld: 0, Grünsfeld: 1, Igersheim: 8 (+2), Königheim: 5, Külsheim: 2, Lauda-Königshofen: 18 (+8), Niederstetten: 1, Tauberbischofsheim: 11, Weikersheim: 4 (+1), Werbach: 1, Wertheim: 44 (+1) und Wittighausen: 1. {furtherread} Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Main-Tauber-Kreis am Mittwoch nach Angaben des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg (LGA) bei 61,0. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Baden-Württemberg lag bei 1,99. Sie beschreibt die Zahl der Menschen, die in den letzten sieben Tagen in Baden-Württemberg mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, je 100 000 Einwohner. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten (AIB) in Baden-Württemberg lag bei 202 (-1). Bei sechs Infektionsfällen der vergangenen Tage wurde durch nachträgliche Typisierung der Laborproben die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Nunmehr wurde bei insgesamt 1655 Fällen im Kreis eine Virusmutation festgestellt. / lra

