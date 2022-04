Neckar-Odenwald-Kreis. Begleitend zu den derzeit stattfindenden Personal- und Betriebsratswahlen diskutiert die SPD auf Initiative der Kreisvorsitzenden Dr. Dorothee Schlegel das Thema betriebliche Mitbestimmung und lud dazu den Karlsruher DGB-Vorsitzenden Dieter Bürk ein.

Es gibt immer Konflikte zwischen Beschäftigten und ihren Vorgesetzten. Daher hat der Gesetzgeber schon vor über 100 Jahren erkannt, dass grundsätzliche Arbeits- und Rahmenbedingungen notwendig sind. Im Konfliktfall ist der Betriebsrat Ansprechpartner für die Beschäftigten. Da ein gewählter Betriebsrat nicht alleingelassen und in allen Fragen sattelfest ist, ist eine Gewerkschaft im Hintergrund wertvoll, als juristischer Ratgeber, und um Schulungen für Betriebsräte anzubieten.

Auf die Frage, warum es im Neckar-Odenwald-Kreis, trotz vergleichsweise niedrigerer Löhne nur wenige Betriebsräte gibt und ob für die Gründung eines Betriebsrats die Hürden zu hoch seien, antwortet er: „Auf dem Papier sieht die Gründung eines solchen Gremiums sehr easy aus. In der Realität komme es jedoch teilweise zu Abmahnungen oder Kündigungen seitens der Arbeitgeber, denn Betriebsräte besitzen Kündigungsschutz. Leider ist die Ver- oder Behinderung von Betriebsratswahlen noch kein Vergehen.“

Hier wünscht sich Bürk härtere Maßnahmen vonseiten der Politik. Er ergänzt jedoch: Arbeitgeber seien „keine bösen oder schlechten Menschen. Aber wenn es um wirtschaftliche Interessen geht, wird es manchmal ernster“. Denn nur ein wirtschaftlich guter Betrieb kann gute Arbeitsbedingungen schaffen, weiterqualifizieren und ausbilden. Daher liegt es im Interesse eines Betriebsrats, der ab mehr als fünf Beschäftigten in einem Betrieb gebildet werden kann, Arbeitsplätze zu erhalten und zu verbessern. Ein Betriebsratsgremium, so Bürk, erscheine in guten Zeiten oder auch in neuen Branchen oft als überflüssig. „Warum soll ich mich denn für die Kollegen einsetzen? Wir verstehen uns doch gut.“ Spätestens aber wenn es zu betrieblichen Einschränkungen oder gesundheitlichen Belastungen kommt, wenn etwa Arbeitnehmer am Wochenende, im Zug, im Hotel, im Homeoffice stetig arbeiten, anstelle sich an maximale Wochenarbeitszeiten zu halten, sind kollektive Schutzmechanismen, die dann schon bestehen, eine große Hilfe. Im Bereich der Digitalisierung müsse jedoch auch der Gesetzgeber noch einiges nachschärfen.